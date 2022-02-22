Сенатор Климов объяснил важность независимости для ДНР и ЛНР
Российский сенатор Андрей Климов объяснил значимость независимости для ДНР и ЛНР, сообщает «РЕН ТВ».
Такие решения он назвал миротворческими. «Потому что в случае признания у них есть возможность заключить с РФ социальный договор, как это и предусмотрено международным правом. И в соответствии с этим договором можем им обеспечить необходимую защиту с одной стороны, а с другой стороны – социальную и экономическую поддержку и дать возможность жить на своих территориях в полном соответствии с представлением о реальном гуманизме», — сказал парламентарий.
Как отметил Климов, также в соответствии со статьей 79.1 Конституции России, Москва обеспечивает поддержание мира и безопасности.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о признании Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле в понедельник совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.
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