СМИ: Джей Ди Вэнс задумался об отказе от участия в президентских выборах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс серьезно задумался об отказе от участия в выборах американского президента в 2028 году. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

Рубио намерен поддержать Вэнса при его участии в выборах президента США

Отмечается, что это связано с результатами промежуточных выборов в Конгресс США, которые оказались провальными для Демократической партии.

Собеседники телеканала указали, чьл Вэнс обеспокоен разногласиями внутри движения сторонников Дональда Трампа и последствиями конфликта с Ираном, однако окончательного решения об отказе от президентской гонки пока не принял.

Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что сомневается в честности промежуточных выборов в Конгресс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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