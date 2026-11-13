СМИ: Джей Ди Вэнс задумался об отказе от участия в президентских выборах
Вице-президент США Джей Ди Вэнс серьезно задумался об отказе от участия в выборах американского президента в 2028 году. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.
Отмечается, что это связано с результатами промежуточных выборов в Конгресс США, которые оказались провальными для Демократической партии.
Собеседники телеканала указали, чьл Вэнс обеспокоен разногласиями внутри движения сторонников Дональда Трампа и последствиями конфликта с Ираном, однако окончательного решения об отказе от президентской гонки пока не принял.
Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что сомневается в честности промежуточных выборов в Конгресс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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