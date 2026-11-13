Не только рост, но и контроль: Как меняется рынок самозанятых россиян

Ольга Оболенская сказала в пресс-центре НСН, что налоговая служба переходит к автоматизированному контролю: помимо точечных проверок, теперь выявляются массовые схемы сокрытия доходов.

Доля самозанятых в России растет, однако это не исключает рисков для обеих сторон, сказала в пресс-центре НСН эксперт по финансам и налоговый консультант Ольга Оболенская.

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«За девять месяцев 2026 года выявлено три тысячи самозанятых-нарушителей, сумма штрафов составила 300 миллионов рублей. Мы наблюдаем устойчивый рост числа самозанятых: по данным на 1 ноября 2026 года, в стране зарегистрировано более 17,9 миллиона человек. Этот налоговый режим стал массовым и востребованным как для граждан, так и для бизнеса. Он позволяет людям вести законную деятельность, а бизнесу — привлекать узких специалистов под конкретную задачу. Но есть и риски: сокрытие доходов, а также подмена трудовых отношений со стороны работодателей», — сказала собеседница НСН.

Ранее HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова сказала в пресс-центре НСН, что сотрудники не всегда замечают, что схема работы отличается от полноценного трудового договора, а работодатели в сложных условиях ищут способы оптимизации.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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