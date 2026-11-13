Делягин: Нет надежд, что режим самозанятых сохранится после 2028 года

«Самозанятость — эксперимент на 10 лет, которые заканчиваются. Стратегия охлаждения экономики никуда не делась, она реализуется. Надежд на то, что этот режим сохранится после 2028 года, у меня нет. Вопрос — будут ли его отменять сразу или объявят 2028 год переходным периодом. Это все мы узнаем следующей осенью», — сказал собеседник НСН.

Ранее эксперт по финансам и налоговый консультант Ольга Оболенская сказала в пресс-центре НСН, что Федеральная налоговая служба (ФНС) меняет подход: речь идет уже не о точечной работе с отдельными самозанятыми, а о взаимодействии с целыми отраслями через цифровые платформы.

