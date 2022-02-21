Путин: Современная Украина была полностью создана Россией
Современная Украина была полностью сознана Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.
«Украину в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор», - заявил он.
Путин указал на то, что это целиком и полностью подтверждено документами.
Президент заявил, что Украина создавалась путем отторжения территорий большевиками. По его словам, большевики хотели любой ценой удержаться у власти, поэтому шли на удовлетворение «любых хотелок националистов внутри страны».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru