Современная Украина была полностью сознана Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.

«Украину в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор», - заявил он.

Путин указал на то, что это целиком и полностью подтверждено документами.

Президент заявил, что Украина создавалась путем отторжения территорий большевиками. По его словам, большевики хотели любой ценой удержаться у власти, поэтому шли на удовлетворение «любых хотелок националистов внутри страны».

