Курсы доллара и евро резко возросли на фоне обращения Путина

Колебания валюты происходит на фоне обращения Путина к россиянам по вопросу Украины.

Курс доллара вырос примерно на 3,5 рубля и превысил 80 рублей, курс евро - на 2,5 рубля и превысил 90 рублей. Последний раз иностранная валюта торговалась на этих уровнях 26 января.









