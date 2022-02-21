Курсы доллара и евро резко возросли на фоне обращения Путина

Курс доллара в ходе биржевых торгов превысил 80 рублей, курс евро - 90 рублей.

Путин: Современная Украина была полностью создана Россией

Колебания валюты происходит на фоне обращения Путина к россиянам по вопросу Украины.

Курс доллара вырос примерно на 3,5 рубля и превысил 80 рублей, курс евро - на 2,5 рубля и превысил 90 рублей. Последний раз иностранная валюта торговалась на этих уровнях 26 января.




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