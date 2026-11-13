За девять месяцев текущего года Мурманская область приняла рекордные 435 тысяч туристов — на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом шла речь на выездном заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко при участии министра экономического развития РФ Максима Решетникова, которое недавно состоялось в Кировске. Главным вопросом его повестки стала подготовка к зимнему туристическому сезону. В «Алеане» рассказали о самых популярных туристических запросах в регионе.

«Наибольшим спросом в Мурманской области пользуются зимние туры с фотоохотой на северное сияние, а также летние туры, на июль, с наблюдением за китами. Отдельного внимания заслуживает развитие событийного календаря в области — короткие поездки, приуроченные к культурным мероприятиям, стали одним из ярких трендов внутреннего туризма: россияне ищут новые идеи и поводы для путешествий по стране. Так, Мончегорск с фестивалем северной культуры "Имандра" смог нарастить турпоток более чем в 10 раз за последние шесть лет. Ежегодный зимний фестиваль "Снеголед", проходящий на территории "Снежной деревни" в Кировске, получает хорошее освещение в СМИ и соцсетях, и туристы хотят увидеть шедевры ледяной скульптуры вживую», — рассказали НСН в туроператоре «Алеан», который является членом Российского союза туриндустрии (РСТ).