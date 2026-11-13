От авроры до рудника: Что посмотреть в Мурманской области
Среди самых востребованных форматов в Мурманской области — зимние туры к северному сиянию, летние поездки к китам, событийные поездки и гастрономические маршруты, рассказали НСН в туроператоре «Алеан».
Наибольшим спросом в Мурманской области пользуются зимние туры с фотоохотой на северное сияние, а также летние туры, на июль, с наблюдением за китами, рассказали НСН в пресс-службе Национального туроператора «Алеан».
За девять месяцев текущего года Мурманская область приняла рекордные 435 тысяч туристов — на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом шла речь на выездном заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко при участии министра экономического развития РФ Максима Решетникова, которое недавно состоялось в Кировске. Главным вопросом его повестки стала подготовка к зимнему туристическому сезону. В «Алеане» рассказали о самых популярных туристических запросах в регионе.
«Наибольшим спросом в Мурманской области пользуются зимние туры с фотоохотой на северное сияние, а также летние туры, на июль, с наблюдением за китами. Отдельного внимания заслуживает развитие событийного календаря в области — короткие поездки, приуроченные к культурным мероприятиям, стали одним из ярких трендов внутреннего туризма: россияне ищут новые идеи и поводы для путешествий по стране. Так, Мончегорск с фестивалем северной культуры "Имандра" смог нарастить турпоток более чем в 10 раз за последние шесть лет. Ежегодный зимний фестиваль "Снеголед", проходящий на территории "Снежной деревни" в Кировске, получает хорошее освещение в СМИ и соцсетях, и туристы хотят увидеть шедевры ледяной скульптуры вживую», — рассказали НСН в туроператоре «Алеан», который является членом Российского союза туриндустрии (РСТ).
Там также отметили, что помимо классических арктических форматов (северное сияние, киты) в регионе развиваются другие направления — в том числе гастротуризм.
«Мурманская область также отвечает еще одному тренду на рынке путешествий — запросу на поездки с элементами гастропутешествия. Регион активно работает над формированием бренда «арктической кухни»: ежегодно проходят гастрофестивали, на которых шеф-повара придумывают новые креативные подачи местных специалитететов — оленина, таежные ягоды, ягель, морские деликатесы. Сохраняется стабильный интерес к горнолыжным турам на Хибины. Спрос сдерживается ограничениями номерного фонда в Кировске. Любителей активного отдыха привлекает ранний старт и позднее окончание катального сезона в Мурманской области (горнолыжный сезон длится с ноября по апрель)», — отметили эксперты.
Гости региона также могут посетить разнообразные экскурсии.
«Из активностей, которые ассоциируются с Мурманской областью и часто включаются в экскурсионные туры, также можно отметить катание на упряжках хаски и северных оленей, знакомство с обычаями саамов в реконструированных деревнях (например, комплекс "Самь-Сыйт"), атмосферные прогулки по парку "Териберка" с его фотогеничными локациями (пляж с "драконьими яйцами", заброшенные корабли, скелет кита из фильма "Левиафан"), морскую рыбалку, катание на снегоходах, трендовое развлечение последних лет — айсфлоатинг», — указали в «Алеане».
Туристическая карта Мурманской области пополняется самыми неожиданными точками.
«Помимо экскурсионных туров с наблюдением за северным сиянием, большим спросом пользуются купольные глэмпинги, где можно наблюдать за авророй через прозрачную крышу "прямо из номера". Интересно, что регион также развивает промышленный туризм. Так, например, сообщалось об открытии туристического маршрута на руднике в 2027 году (медно-никелевый рудник "Каула-Котсельваара"). Кроме того, уже сейчас туристам предлагают экскурсии на электростанции и Кольскую сверхглубокую скважину», — добавили эксперты.
Ранее коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус рассказал НСН, что российские туристы устали от стандартных пляжных туров и экскурсий «для галочки», они хотят впечатлений и погружения.
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