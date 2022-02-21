Зеленский созвал срочное заседание СНБО на фоне готовности РФ признать ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о созыве срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны по поводу итогов расширенного совещания Совбеза России, где обсуждался вопрос признания независимости ЛНР и ДНР. Как сообщил украинский лидер, он уже провёл срочные консультации с президентом Франции и канцлером Германии.
Сегодня вечером президент России Владимир Путин проинформировал лидеров Франции и ФРГ, что намерен в ближайшее время подписать указ по Донбассу. Эммануэль Макрон и Олаф Шольц выразили разочарование таким решением, сообщила пресс-служба Кремля.
Вместе с тем, лидеры Франции и Германии выразили готовность к продолжению контактов.
Ранее Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером заявил, что Киев не замечает никаких признаков деэскалации со стороны России. Численность наземной группировки российских войск на украинском направлении составляет около 150 тысяч человек, подчеркнул Зеленский.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru