Зеленский созвал срочное заседание СНБО на фоне готовности РФ признать ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о созыве срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны по поводу итогов расширенного совещания Совбеза России, где обсуждался вопрос признания независимости ЛНР и ДНР. Как сообщил украинский лидер, он уже провёл срочные консультации с президентом Франции и канцлером Германии.

Сегодня вечером президент России Владимир Путин проинформировал лидеров Франции и ФРГ, что намерен в ближайшее время подписать указ по Донбассу. Эммануэль Макрон и Олаф Шольц выразили разочарование таким решением, сообщила пресс-служба Кремля.

Вместе с тем, лидеры Франции и Германии выразили готовность к продолжению контактов.

Ранее Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером заявил, что Киев не замечает никаких признаков деэскалации со стороны России. Численность наземной группировки российских войск на украинском направлении составляет около 150 тысяч человек, подчеркнул Зеленский.

