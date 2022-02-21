Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР

Президент РФ Владимир Путин заявил о признании Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле в понедельник совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

«Поздравляю вас», - сказал президент по итогам подписания договоров о дружбе и взаимодействии.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры