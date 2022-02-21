Путин рассказал о реакции Клинтона на вопрос о принятии РФ в НАТО

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что спрашивал президента Билла Клинтона о том, как он смотрит на принятие России в НАТО.



По словам российского лидера, реакция Клинтона была сдержанной. Путин заявил, что задал вопрос в ходе визита американского президента в Москву под конец срока его руководства.

Путин выразил мнение, что причиной нежелания видеть РФ в НАТО в том, что «им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия».









