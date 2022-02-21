Путин попросил Совбез учитывать просьбу ДНР и ЛНР о признании их суверенитета

Российский лидер обратил внимание, что при определении шагов России, необходимо учитывать просьбу ДНР и ЛНР признать их суверенитет и независимость.

В то же время Путин отметил, что окончательное решение по Донбассу будет приниматься с учетом оценок реального развития ситуации. Глава государства подчеркнул, что приоритет России – обеспечение собственной безопасности.

Отмечается, что фракция Единая Россия уже заявила о готовности рассмотреть и поддержать признание независимости ЛНР и ДНР.

Ранее Минобороны России заявило, что 21 февраля российские военные и пограничники уничтожили пять украинских диверсантов на российско-украинской границе. Также было уничтожено две боевых машины Военных сил Украины.

