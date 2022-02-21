Путин попросил Совбез учитывать просьбу ДНР и ЛНР о признании их суверенитета
Президент России Владимир Путин заявил, что целью внеочередного заседания Совета Безопасности является определение дальнейших действий Москвы в ситуации с Донбассом. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер обратил внимание, что при определении шагов России, необходимо учитывать просьбу ДНР и ЛНР признать их суверенитет и независимость.
В то же время Путин отметил, что окончательное решение по Донбассу будет приниматься с учетом оценок реального развития ситуации. Глава государства подчеркнул, что приоритет России – обеспечение собственной безопасности.
Отмечается, что фракция Единая Россия уже заявила о готовности рассмотреть и поддержать признание независимости ЛНР и ДНР.
Ранее Минобороны России заявило, что 21 февраля российские военные и пограничники уничтожили пять украинских диверсантов на российско-украинской границе. Также было уничтожено две боевых машины Военных сил Украины.
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