Украинские силовики обстреляли еще три населенных пункта в Донбассе

Так, в 23:20 по населенному пункту Озеряновка было выпущено семь мин и десять гранат. В 01:55 подразделения ВСУ обстреляли населенный пункт Таврическое, а в 02:45 - Петровское.

При этом Киев использовал запрещенные Минскими соглашениями мины.

Ранее единственная тепловая электростанция в Луганской области приостановила работу из-за обстрелов. Об этом в Facebook сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

