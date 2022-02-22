Украинские силовики обстреляли еще три населенных пункта в Донбассе

Военные Украины за три часа три раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Режим ЧС объявлен в ДНР из-за остановки подачи питьевой воды в дома

Так, в 23:20 по населенному пункту Озеряновка было выпущено семь мин и десять гранат. В 01:55 подразделения ВСУ обстреляли населенный пункт Таврическое, а в 02:45 - Петровское.

При этом Киев использовал запрещенные Минскими соглашениями мины.

Ранее единственная тепловая электростанция в Луганской области приостановила работу из-за обстрелов. Об этом в Facebook сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассВойна В Донбассе
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