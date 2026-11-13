Усмана Нурмагомедова на полгода арестовали в ОАЭ за драку
Российского бойца ММА Усмана Нурмагомедова арестовали в ОАЭ за драку с грузинским спортсменом Мерабом Двалишвили. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
«Усмана арестовали на шесть месяцев», - рассказал собеседник.
Инцидент произошёл в холле отеля Hilton 11 ноября. Были задержаны 10 человек, из них восемь - за участие в потасовке. Ещё двоих задержали за съёмку происходящего.
По информации судебного департамента Абу-Даби, участников драки, имена которых не уточняются, приговорили к шести месяцам заключения, а также штрафам. После исполнения наказания их депортируют.
Генеральный директор лиги по вольной борьбе RAF Чед Бронштейн, в свою очередь, указал, что Мераба Двалишвили освободили из-под стражи, сообщает RT.
Ранее боец поп-ММА Ибрагим Исмаилов попал в реанимацию после драки во Владикавказе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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