Усмана Нурмагомедова на полгода арестовали в ОАЭ за драку

«Усмана арестовали на шесть месяцев», - рассказал собеседник.

Инцидент произошёл в холле отеля Hilton 11 ноября. Были задержаны 10 человек, из них восемь - за участие в потасовке. Ещё двоих задержали за съёмку происходящего.

По информации судебного департамента Абу-Даби, участников драки, имена которых не уточняются, приговорили к шести месяцам заключения, а также штрафам. После исполнения наказания их депортируют.

Генеральный директор лиги по вольной борьбе RAF Чед Бронштейн, в свою очередь, указал, что Мераба Двалишвили освободили из-под стражи, сообщает RT.

Ранее боец поп-ММА Ибрагим Исмаилов попал в реанимацию после драки во Владикавказе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

