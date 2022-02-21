Путин выступает с обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к гражданам Российской Федерации. Глава государства заявил, что его тема касается Украины. По его словам, ситуация в Донбассе приняла критический, острый характер.

Он подчеркнул, что современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией и углубился в исторические размышления.

Ранее сегодня президент РФ провел внеочередное заседание Совета безопасности РФ, где обсуждал вопрос о признании ДНР и ЛНР. Все участники заявили о поддержке такого решения.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ДонбассУкраинаПутин
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