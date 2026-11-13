Масштабные обыски по делу о мошенничестве прошли в университете «Синергия»

Уточняется, что обыски прошли по 19 адресам в Москве и Московской области в помещениях «Синергии» и ООО «Интернет университет». Проректор университета по региональному развитию Михаил Ерофеев был задержан.

По версии следствия, в 2023 году «Синергия» получила госконтракт на 31,5 млн рублей на создание онлайн-курса повышения. Однако значительная часть работ была передана субподрядчикам. В итоге на исполнение контракта было потрачено порядка 13,5 млн рублей, но заказчик выплатил университету полную сумму. Разница, как считают правоохранители, могла быть похищена руководством вуза.

«Дело возбуждено по факту, а не в отношении университета или его сотрудников. Обвинения никому из сотрудников вуза не предъявлены», — подчеркнули в пресс-службе «Синергии».

Ранее экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной назначили наказание в виде 6,5 года лишения свободы за мошенничество и превышение должностных полномочий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

