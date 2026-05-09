Без техники, но с «Пересветом»: Как прошел Парад Победы в Москве

В этом году праздничное мероприятие прошло без участия военной техники. На параде впервые продемонстрировали комплекс «Пересвет», а также впервые прошли военнослужащие войск беспилотных систем. К счастью, Украина не выполнила обещанные угрозы о срыве парада в Москве на 9 мая.

Торжественные парады в честь 81-й годовщины Великой Победы сегодня прошли по всей России. Например, в Каспийске свыше 200 детей в военной форме разных родов войск прошли торжественным маршем по городу, пишет канал «Baza» в «Максе».