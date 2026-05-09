Без техники, но с «Пересветом»: Как прошел Парад Победы в Москве
Впервые в параде участвовали военнослужащие войск беспилотных систем.
Утром 9 мая в Москве на Красной площади прошел Парад Победы. Шествие традиционно началось в 10:00 по московскому времени.
В этом году праздничное мероприятие прошло без участия военной техники. На параде впервые продемонстрировали комплекс «Пересвет», а также впервые прошли военнослужащие войск беспилотных систем. К счастью, Украина не выполнила обещанные угрозы о срыве парада в Москве на 9 мая.
ПАРАД
Торжественные парады в честь 81-й годовщины Великой Победы сегодня прошли по всей России. Например, в Каспийске свыше 200 детей в военной форме разных родов войск прошли торжественным маршем по городу, пишет канал «Baza» в «Максе».
По данным источника, в Чите впервые в колонну вышли жены и матери участников СВО. На плечи женщины надели гимнастерки своих родственников-военнослужащих. В Екатеринбурге по центральной площади участники парада пронесли огромный триколор.
Между тем, парадом на Красной площади в Москве впервые командовал главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев. Также на открытом представительском автомобиле выехал министр обороны России Андрей Белоусов. Он принял парад.
В Москве в этом году Парад Победы прошел без участия военной техники. При этом на мероприятии были задействованы пешие колонны, включая более тысячи участников спецоперации, и авиация, в том числе штурмовики Су-25.
На Параде Победы на Красной площади также рассказали о главных силах Военно-морского флота России. Особо отметили фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Это многоцелевой корабль, который может уничтожать морские цели и объекты на суше высокоточными ракетами большой дальности.
На Красной площади установили большой экран, на котором продемонстрировали российское вооружение и поздравления от участников СВО.
По брусчатке прошли представители всех видов и родов войск. Впервые в парадном строю шли военнослужащие войск беспилотных систем. Единственными иностранными участниками парада были солдаты и офицеры армии КНДР, принимавшие участие в боях в Курской области.
Сразу после завершения пешей части Парада Победы в небе над Москвой появились пилотажные группы «Кубинский бриллиант» на истребителях Су-30 и Миг-29 и строй из шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над столицей в цвета российского флага.
БЕЗ ТЕХНИКИ, НО С «ПЕРЕСВЕТОМ»
В этом году Парад Победы на Красной площади в Москве прошел без участия военной техники. В Министерстве обороны России объяснили такое решение «текущей оперативной обстановкой».
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН говорил, что военная техника, обычно задействованная в парадах на 9 Мая, сейчас нужнее на фронте.
«Нет необходимости снимать экипажи из зоны специальной военной операции для того, чтобы они были на параде. Это же не просто так пройти, нужно за два месяца их снять, проводить тренировки и так далее. Просто так парад не проведешь, поэтому решили экипажи с техникой на параде не применять. Сегодня техника больше нужна на поле боя в зоне СВО. В парадах обычно была техника, которая стоит на вооружении — из Таманской дивизии, Кантемировской и так далее. В основном была техника из гарнизонов, стоящих в Московской области, но они сейчас воюют», - рассказал он.
При этом во время Парада Победы в Москве на Красной площади на больших экранах впервые представили боевой лазерный комплекс «Пересвет». Это первый российский боевой лазер, который выпускают серийно. Он необходим для защиты от самолетов и спутников противника.
Комплекс впервые показали в 2018 году, и тогда же он заступил на опытно-боевое дежурство. В 2026-м «Пересвет» уже поставляют в армию серийно. Известно, что он развернут в нескольких частях Ракетных войск стратегического назначения, в том числе в Тейкове, Йошкар-Оле и Новосибирске.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПУТИНА
На параде в Москве традиционно с торжественной речью выступил президент России Владимир Путин. Его речь продлилась более восьми минут, передают «Известия».
Глава государства поздравил россиян с Днем Победы, подчеркнув, что этот праздник является для страны священным. Российский лидер напомнил, что в РФ чтят заветы и наследие солдат Победы. Президент подчеркнул, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма и спас мир.
Отдельно политик заявил, что подвиг поколения победителей вдохновляет бойцов СВО. Путин заметил, что, как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди.
«Каждый вносит личный вклад в Победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело — правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами! Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава Вооруженным Силам России! С Днем Победы! Ура!» - заявил президент.
После пролета пилотажных групп Путин пообщался с ветеранами и вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата, пишут «Известия». В торжествах участвовали делегации из стран СНГ и Азии. После этого в Кремле начались официальные мероприятия и переговоры.
КТО ПРИЕХАЛ?
На Красной площади на главной трибуне в первом ряду на параде сидели ветераны Великой Отечественной войны, бойцы СВО, Герои России и Владимир Путин.
На праздник в Москву приехали лидеры Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Словакии, Лаоса, Малайзии. Парад на Красной пощади также посетили три представителя Сербии: экс-президент страны Милорад Додик, нынешний глава государства Синиша Каран и представитель Народной скупщины Сербии Ненад Стевандич. Президента республики Александра Вучича на мероприятии не было.
В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву, несмотря на запрет пролета его воздушного судна над Прибалтикой. Политик уже отправился в Кремль на торжественные мероприятия в честь 9 Мая. В 2025 году страны Прибалтики тоже ограничили пролет его самолета, в связи с чем Фицо опоздал на праздничные мероприятия ко Дню Побед в Москву.
До этого в Кремле объявили, что на 9 мая в Москву приедут семь иностранных делегаций. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что российские власти специально не приглашали на Парад Победы в столицу иностранных гостей. Он уточнил, что ряд иностранных лидеров по собственной инициативе решили приехать в Москву в праздничные дни.
Между тем, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН заметил, что Россия не стремится приглашать президента США Дональда Трампа на Парад Победы, так как это праздник для самых близких друзей.
«В первую очередь на такое мероприятие мы приглашаем близких друзей. Никто не будет против, если он (Трамп – прим. НСН) приедет, но рваться мы не будем, Бог с ним, едет или не едет. Приедет председатель Си (лидер КНР Си Цзиньпин - прим. НСН), это важно. У нас много друзей, для нас это важно, а желающим мы отказывать не будем, но и заискивать не будем никогда», - объяснил он.
БЕЗ ОБЕЩАННОЙ УГРОЗЫ
К счастью, 9 мая на параде в Москве обошлось без провокаций со стороны Киева. Дело в том, что накануне Дня Победы президент Украины Владимир Зеленский пригрозил атакой на Парад Победы. 4 мая на европейском саммите в Ереване он заявил, что ВСУ приложат все усилия, чтобы сорвать парад в Москве. Однако позже на своем официальном сайте он написал, что Красная площадь на время празднования будет исключена из «плана применения украинского вооружения».
При этом 9 мая в Минобороны России объявили, что ВСУ почти 9 тысяч раз нарушили режим прекращения огня. Перемирие вступило в силу в полночь 8 мая.
До этого член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН напомнил, что Россия обещала нанести массированный удар по Киеву только в случае попытки сорвать День Победы.
Ранее военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что ВСУ усилили атаки на российские регионы накануне Дня Победы, поэтому, по его словам, необходимо усилить защиту, применяя новые разработки.
