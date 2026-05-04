Зеленский: Дроны ВСУ могут прилететь на параде 9 мая в Москве
4 мая 202612:12
Юлия Савченко
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил атакой на парад Победы в Москве 9 мая. Об этом он заявил на открытии саммита европейского политического сообщества в Ереване.
«Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», - цитирует Зеленского РИА Новости.
Парад Победы в Москве в этом году пройдет без участия военной техники. По данным Кремля, на мероприятии ожидаются зарубежные гости. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступление российского лидера Владимира Путина на параде 9 Мая будет очень важным, и весь мир ждет его с нетерпением.
