Зеленский: Дроны ВСУ могут прилететь на параде 9 мая в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил атакой на парад Победы в Москве 9 мая. Об этом он заявил на открытии саммита европейского политического сообщества в Ереване.

«На фронте нужнее!»: Генерал объяснил парад 9 мая без военной техники

«Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», - цитирует Зеленского РИА Новости.

Парад Победы в Москве в этом году пройдет без участия военной техники. По данным Кремля, на мероприятии ожидаются зарубежные гости. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступление российского лидера Владимира Путина на параде 9 Мая будет очень важным, и весь мир ждет его с нетерпением.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Евгений Биятов//РИА Новости
ТЕГИ:9 маяМоскваПарад ПобедыВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры