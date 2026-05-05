Удар по Москве? Экс-депутат Рады раскрыл план Зеленского на 9 Мая
Владимир Олейник заявил НСН, что Зеленский объявил перемирие 6 мая, чтобы обвинить Россию в нарушениях и получить возможность проводить атаки в День Победы.
Президент Украин Владимир Зеленский хочет спровоцировать Москву на удар по Киеву, так как эскалация может вовлечь в конфликт американского лидера Дональда Трампа, заявил НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной Войне, сообщило Минобороны России. При попытке срыва Украиной празднования 81-й годовщины Победы, российская армия нанесет массированный ракетный удар по Киеву, подчеркнули в Минобороны и предупредили гражданское население о необходимости покинуть город в случае ответного удара. Зеленский объявил, что вводит режим тишины, который будет действовать с 00:00 6 мая. Олейник объяснил, в чем заключается план украинского лидера.
«Зеленский хочет по-своему подать это все. Я думаю, что к 9 мая уже могут быть провокации со стороны Киева. Они могут объявить, что Россия нарушила предложенное Зеленским перемирие 6 мая, тогда они как бы снимают с себя обязательства. В этом чувствуется умелая рука англичан, которые очень способны с точки зрения провокаций. Это попытка выйти с возможностью ударов по Москве девятого числа. Зеленский будет делать все, чтобы обвинить Россию в нарушении перемирия, а потом спровоцировать ситуацию», — отметил он.
По его словам, на Украине серьезно отнеслись к заявлению Минобороны РФ, но сам Зеленский уже не бывает в Киеве, на жертвы «ему плевать».
«Многие на Украине серьезно восприняли предупреждение Минобороны РФ. Мои знакомые звонили мне и спрашивали, насколько это серьезно. Это же заявление Минобороны, официальное, не заявление даже отдельных политиков. Зеленского в Киеве не бывает, он уже давно выехал. Зеленский наоборот хочет, чтобы были жертвы, чтобы втянуть в эскалацию американского лидера Дональда Трампа, обвинять Россию во всем и так далее. Его замысел именно такой, ему плевать на жертвы. У него очень плохие дела на фронте, по мобилизации, это его единственный выход. В Европе тоже кризис, не все так хорошо с деньгами, нужно вовлекать американцев. Сегодня можно ударить чужими БПЛА по своим объектам, Зеленский скажет, что Россия ударила и что? Кто проверит? Ожидать надо провокаций. Если по Киеву ударят, Зеленский сразу перекрывает коррупционный скандал, об этом все забудут. Он же это понимает», — добавил собеседник НСН.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил о готовности объявить перемирие ко Дню Победы во время своего телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
