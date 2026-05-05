Президент Украин Владимир Зеленский хочет спровоцировать Москву на удар по Киеву, так как эскалация может вовлечь в конфликт американского лидера Дональда Трампа, заявил НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной Войне, сообщило Минобороны России. При попытке срыва Украиной празднования 81-й годовщины Победы, российская армия нанесет массированный ракетный удар по Киеву, подчеркнули в Минобороны и предупредили гражданское население о необходимости покинуть город в случае ответного удара. Зеленский объявил, что вводит режим тишины, который будет действовать с 00:00 6 мая. Олейник объяснил, в чем заключается план украинского лидера.