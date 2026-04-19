В Прибалтике вновь отказались пропускать самолет Фицо в Москву на День Победы
Речь идет о Литве и Латвии.
Сразу две страны Прибалтики снова отказались пропускать самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в торжествах в честь Дня Победы. Пока речь идет только о Литве и Латвии, но в прошлом году вся Прибалтика запретила пролет борта политика в российскую столицу к 9 Мая. В результате этого Фицо опоздал на часть торжественных мероприятий в Москве. Тем временем в Кремле уже анонсируют, кто приедет в столицу на празднование 81-й годовщины Великой Победы.
ФИЦО ВНОВЬ НЕ ПУСКАЮТ
Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении на своей странице в одной из соцсетей сообщил, что Литва и Латвия опять отказались пропустить его самолет в Москву на празднование Дня Победы.
«Литва и Латвия уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москву», - рассказал политик.
При этом он подчеркнул, что найдет другой маршрут, но попадет в российскую столицу, передает RT. Фицо также напомнил, что в прошлом году прибалтийские республики не смогли помешать ему посетить парад в честь 80-летия Победы в Москве.
В мае 2025 года экипажу самолета премьер-министра Словакии пришлось менять маршрут из-за того, что ему запретили пролетать над Прибалтикой. В прошлом году к запрету присоединилась и Эстония. Тогда Фицо заявил, что эстонские власти приняли такое решение несмотря на то, что у Словакии есть разрешение на использование воздушного пространства республики. В результате действий Эстонии, Латвии и Литвы словацкий премьер не успел на торжественные мероприятия в Москве вечером 8 мая.
Кроме того, в мае прошлого года в преддверии праздника Великой Победы Литва и Латвия не разрешили пролететь самолету президента Сербии Александра Вучича. Однако он все равно смог посетить парад в Москве. Вучич прилетел в Россию через Азербайджан.
КТО ПРИЕДЕТ НА ПАРАД?
Тем временем помощник российского президента Юрий Ушаков 4 апреля сообщил, что многие государственные деятели уже обратились к российскому руководству по вопросу посещения парада Победы в мае 2026 года. По словам политика, в Москве подтвердили, что примут их. Ушаков уточнил, что на мероприятие в том числе приедут западные политики, при этом он не сказал, кто именно.
«Целый ряд зарубежных государственных деятелей изъявил желание приехать в Москву на 9 Мая», - рассказал политик в интервью журналисту Александру Юнашеву, фрагмент видео опубликован в его Telegram-канале.
Уже известно, что поездку в Москву на 9 Мая запланировал лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик. В эфире Радио и телевидения Республики Сербской он объявил, что собирается посмотреть военный парад в Москве, а также вернуться в Россию, чтобы вновь посетить Москву и Санкт-Петербург.
Кроме того, «Известия» сообщают, что 9 мая у президента России Владимира Путина будут не только торжественные мероприятия. К тому же СМИ писали, что к параду в Москву приедет президент Южной Осетии Алан Гаглоев и президент Абхазии Бадра Гунба. 12 апреля белорусский лидер Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Путиным подтвердил свое участие в предстоящем параде в Москве на День Победы.
«Традиционно мы будем рады видеть в Москве на праздновании 9 Мая самый широкий круг наших друзей из дружественных стран», - подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В начале апреля пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что в Москве готовятся к празднованию Дня Победы.
Ранее Дмитрий Песков не исключил приглашения президента США Дональда Трампа на мероприятия в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Трамп несколько часов кричал на помощников после крушения истребителя F-35
- В Прибалтике вновь отказались пропускать самолет Фицо в Москву на День Победы
- ОП РФ: В школе нужна пятая четверть
- Лавров: Экс-генсек США предлагала «нелегально» курить в библиотеке
- Евродепутат Мариани: Зеленский намерен отправить часть кредита ЕC приближенным
- СМИ: Мадьяр не намерен поддерживать финансирование Украины
- Вице-премьер Италии призвал вернуться к закупкам газа из РФ
- СМИ: Авиапассажирам следует готовиться к росту цен на топливо
- В Таиланде монаха выгнали из местного монастыря за употребление пива
- Дмитриев: Раскритиковавшие решение США по нефти РФ – разжигатели войны