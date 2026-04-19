ФИЦО ВНОВЬ НЕ ПУСКАЮТ

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении на своей странице в одной из соцсетей сообщил, что Литва и Латвия опять отказались пропустить его самолет в Москву на празднование Дня Победы.

«Литва и Латвия уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москву», - рассказал политик.

При этом он подчеркнул, что найдет другой маршрут, но попадет в российскую столицу, передает RT. Фицо также напомнил, что в прошлом году прибалтийские республики не смогли помешать ему посетить парад в честь 80-летия Победы в Москве.