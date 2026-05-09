Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
Ефрейтор Людмила Болилая, первая женщина, удостоенная звания Героя России за подвиг в ходе специальной военной операции, присутствовала на параде Победы в Москве рядом с президентом Владимиром Путиным, сообщает корреспондент ТАСС.
Высокое звание было присвоено медсестре за проявленное мужество: под обстрелом Вооружённых сил Украины она продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим, рискуя собственной жизнью. В критический момент Болилая закрыла своим телом тяжелораненого солдата — благодаря этому военнослужащий выжил.
Сама ефрейтор получила тяжёлые ранения и была доставлена в госпиталь, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Два новых случая заражения хантавирусом зафиксированы в Испании
- Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
- Без техники, но с «Пересветом»: Как прошел Парад Победы в Москве
- Путин: Празднование Дня Победы в Москве прошло достойно и спокойно
- Фигуристка Роднина посоветовала недовольным жизнью в провинции поехать в Москву
- В Анапе загорелся парк аттракционов
- В Кремле заявили о паузе в трёхсторонних переговорах по Украине
- ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня
- В Берлине провокаторы попытались сорвать возложение венков к мемориалу
- В Москве сняли ограничения на мобильный интернет