Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным

Ефрейтор Людмила Болилая, первая женщина, удостоенная звания Героя России за подвиг в ходе специальной военной операции, присутствовала на параде Победы в Москве рядом с президентом Владимиром Путиным, сообщает корреспондент ТАСС.

Фицо прибыл в Кремль на торжества в честь 9 Мая

Высокое звание было присвоено медсестре за проявленное мужество: под обстрелом Вооружённых сил Украины она продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим, рискуя собственной жизнью. В критический момент Болилая закрыла своим телом тяжелораненого солдата — благодаря этому военнослужащий выжил.

Сама ефрейтор получила тяжёлые ранения и была доставлена в госпиталь, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
