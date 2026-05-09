Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным

Высокое звание было присвоено медсестре за проявленное мужество: под обстрелом Вооружённых сил Украины она продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим, рискуя собственной жизнью. В критический момент Болилая закрыла своим телом тяжелораненого солдата — благодаря этому военнослужащий выжил.

Сама ефрейтор получила тяжёлые ранения и была доставлена в госпиталь.


