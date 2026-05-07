ЧЕГО ХОЧЕТ ЗЕЛЕНСКИЙ

Как отметил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с НСН, Зеленский своим односторонним режимом тишины просто хочет «подать все по-своему», официально разрешив себе удары по Москве в День Победы.

«Зеленский хочет по-своему подать это все. Я думаю, что к 9 мая уже могут быть провокации со стороны Киева. Они могут объявить, что Россия нарушила предложенное Зеленским перемирие 6 мая, тогда они как бы снимают с себя обязательства. В этом чувствуется умелая рука англичан, которые очень способны с точки зрения провокаций. Это попытка выйти с возможностью ударов по Москве девятого числа», — отметил он.

Напомним, что ранее Зеленский пригрозил ударить дронами по параду Победы в честь праздника в Москве. Об этом он заявил во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Россия в свою очередь ответила на это недвусмысленно, уведомив в лице Минобороны киевлян о необходимости своевременно покинуть город и пообещав удар по украинской столице в ответ на провокации.

Помимо этого, 7 мая, МИД РФ в лице его официального представителя Марии Захаровой обратился к зарубежным странам, призвав их вывезти дипломатов из Киева. Отмечается, дипмиссиям выслали официальную ноту.

Как отметил Олейник, на Украине серьезно отнеслись к заявлению Минобороны РФ, однако сам Зеленский уже давно не бывает в Киеве. При этом украинский депутат предположил, что глава киевского режима хочет вынудить Москву на удар по Киеву, чтобы в дело вмешался глава США Дональд Трамп.

«Многие на Украине серьезно восприняли предупреждение Минобороны РФ… Зеленского в Киеве не бывает, он уже давно выехал. Зеленский наоборот хочет, чтобы были жертвы, чтобы втянуть в эскалацию американского лидера Дональда Трампа, обвинять Россию во всем и так далее. Его замысел именно такой, ему плевать на жертвы…», — раскрыл он.

Как отметила политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой «Взгляд», Зеленский даже и не собирался соблюдать свой режим «тишины», так как это была чистая пиар-акция и «позиция голубя» для глаз Дональда Трампа. Она также отметила, что это был лишь предлог для обвинений России в нарушении «перемирия».