Участник концерта, заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) рассказал спецкору НСН, с кем хотел бы пообщаться в День Победы.

«Прошлогодний День Победы был юбилейным, это было масштабное событие. Мы с супругой смотрели парад на Красной площади, конечно, это было потрясающе. В этом году тоже обязательно буду смотреть Парад, а потом пойду прогуляться — надеюсь, погода не подкачает, как и сегодня. Я хотел бы позвонить своему прадедушке, но, к сожалению, его нет, я его не застал. Он полностью прошел блокаду Ленинграда, он награжден медалью “За отвагу”, это человек, о котором мне многое рассказывает моя бабушка. Надеюсь, что он гордится своим правнуком с небес», — сказал певец.