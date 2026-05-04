«Хотел бы позвонить прадеду»: Шаман рассказал, как отметит День Победы
В разговоре со спецкором НСН Ярослав Дронов рассказал о своем прадедушке, который прошел блокаду Ленинграда.
Участник концерта, заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) рассказал спецкору НСН, с кем хотел бы пообщаться в День Победы.
«Прошлогодний День Победы был юбилейным, это было масштабное событие. Мы с супругой смотрели парад на Красной площади, конечно, это было потрясающе. В этом году тоже обязательно буду смотреть Парад, а потом пойду прогуляться — надеюсь, погода не подкачает, как и сегодня. Я хотел бы позвонить своему прадедушке, но, к сожалению, его нет, я его не застал. Он полностью прошел блокаду Ленинграда, он награжден медалью “За отвагу”, это человек, о котором мне многое рассказывает моя бабушка. Надеюсь, что он гордится своим правнуком с небес», — сказал певец.
В Государственном Кремлевском дворце проходит гала-концерт «Песни Победы», приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Среди его участников — Шаман, Александр Маршал, Александр Буйнов и другие исполнители.
Ранее Шаман заявил спецкору НСН, что считает себя кремлевской звездой.
