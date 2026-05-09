В Кремле заявили о паузе в трёхсторонних переговорах по Украине

Он уточнил, что украинская сторона осведомлена о необходимых шагах, которые нужно предпринять перед новыми переговорами для обеспечения их успешного проведения.



Ушаков также подтвердил отсутствие новых договорённостей по перемирию к Дню Победы. При этом он отметил активизацию контактов между Москвой и Вашингтоном — в том числе на фоне угроз со стороны Киева и предупреждений России о возможном ответе.



Комментируя реакцию зарубежных лидеров на заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможной атаке на российскую столицу 9 мая, Ушаков подчеркнул, что эта реакция была очевидна для всех. В завершение он добавил: атаки на Красную площадь не произошло, соответственно, не последовало и массированного ответного ракетного удара по Киеву, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

