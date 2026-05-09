Лихачев рассказал об альтернативе сотрудничеству «Росатома» с Siemens

Выступая в Кремле перед журналистами, Лихачёв отметил, что Германия, отказавшись от собственной атомной энергетики, в ближайшей перспективе утратила какое‑либо значимое влияние на глобальном рынке.



Руководитель «Росатома» подчеркнул, что корпорация уже нашла альтернативные решения — как внутри страны, так и у партнёров из дружественных государств. Теперь все технические решения, включая системы управления (АСУ ТП), электротехнику и системы выдачи мощности, ориентированы на поставщиков, не связанных с Siemens.



Ранее «Росатом» расторг контракт с Siemens по проекту строительства венгерской АЭС «Пакш‑2» из‑за невыполнения немецкой стороной своих обязательств. Аналогичная ситуация произошла с поставками оборудования для АЭС «Аккую» в Турции: после нарушения Siemens контрактных условий оборудование было закуплено у поставщиков из дружественных стран, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

