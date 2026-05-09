В Берлине провокаторы попытались сорвать возложение венков к мемориалу
По сообщению корреспондента РИА Новости, в берлинском Трептов‑парке группа людей с украинскими флагами попыталась помешать проведению церемонии возложения венков к советскому воинскому мемориалу.
9 мая в Трептов‑парке ежегодно проходит памятное мероприятие, посвящённое победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, окончанию Второй мировой войны в Европе и освобождению континента и Германии от нацизма. Участники приносят цветы и портреты близких, погибших в борьбе с нацистской идеологией.
Утром в субботу у мемориала, помимо тех, кто пришёл почтить память советских воинов, находились люди с украинскими флагами. Они выкрикивали оскорбительные лозунги и пытались заглушить голоса участников церемонии. Полиция, присутствовавшая на месте, не запрещала им находиться рядом с мемориалом, но не позволяла приблизиться к участникам мероприятия.
Ранее в Амстердаме неизвестные попытались сорвать ежегодную акцию памяти «Бессмертный полк», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
