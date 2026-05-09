9 мая в Трептов‑парке ежегодно проходит памятное мероприятие, посвящённое победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, окончанию Второй мировой войны в Европе и освобождению континента и Германии от нацизма. Участники приносят цветы и портреты близких, погибших в борьбе с нацистской идеологией.



Утром в субботу у мемориала, помимо тех, кто пришёл почтить память советских воинов, находились люди с украинскими флагами. Они выкрикивали оскорбительные лозунги и пытались заглушить голоса участников церемонии. Полиция, присутствовавшая на месте, не запрещала им находиться рядом с мемориалом, но не позволяла приблизиться к участникам мероприятия.

Ранее в Амстердаме неизвестные попытались сорвать ежегодную акцию памяти «Бессмертный полк», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

