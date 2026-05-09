Вопреки нарушениям: РФ согласилась на предложения США по перемирию с Украиной

ИНИЦИАТИВА ТРАМПА

Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая. Об этом накануне объявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он рассказал, что перемирие, о котором ранее объявляли на 8 и 9 мая, продлили до 11 числа. Такое решение, по его словам, было принято после инициативы американского президента.

Известно, что перемирие между Россией и Украиной включает полное прекращение боевых действий в течение 9, 10 и 11 мая, а также обмен пленными 1000 на 1000. Ушаков подчеркнул, что такие решения являются продолжением недавнего телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Трампом.