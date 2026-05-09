Вопреки нарушениям: РФ согласилась на предложения США по перемирию с Украиной
Однако ВСУ уже нарушили перемирие 8 мая более 1300 раз.
В России согласились на продление перемирия с Украиной до 11 мая и обмен пленными в формате 1000 на 1000. С такой инициативой накануне выступил американский президент Дональд Трамп. Однако Украина уже нарушила режим тишины 8 мая.
ИНИЦИАТИВА ТРАМПА
Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая. Об этом накануне объявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он рассказал, что перемирие, о котором ранее объявляли на 8 и 9 мая, продлили до 11 числа. Такое решение, по его словам, было принято после инициативы американского президента.
Известно, что перемирие между Россией и Украиной включает полное прекращение боевых действий в течение 9, 10 и 11 мая, а также обмен пленными 1000 на 1000. Ушаков подчеркнул, что такие решения являются продолжением недавнего телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Трампом.
«По поручению президента Российской Федерации подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Главное, что условлено произвести в период перемирия <...> обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине Победы над нацизмом, нашему святому празднику», - заметил помощник президента РФ.
Сам Трамп заявил, что с просьбой о прекращении огня выступил лично он, а Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились на эти условия. Отмечается, что представители США находились на связи с Украиной во время обсуждения временного режима прекращения огня.
В свою очередь Зеленский заявил, что согласился на режим тишины, передает RT. Он утверждает, что поручил оперативно подготовить все необходимое для обмена пленными.
Кроме того, Трамп заверил, что США готовы направить переговорщиков в Москву для содействия урегулированию украинского конфликта. Политик также выступил за «значительное продление» перемирия между РФ и Украиной.
Однако политолог Дмитрий Еловский считает, что с явным оптимизмом относиться к договоренности о перемирии не стоит.
«Украинский режим давно находится за гранью вменяемости, поэтому ждать от него можно чего угодно. Для них нет ничего святого в празднике Великой Победы. Ждать адекватного поведения от тех, кто действует вопреки логике и здравому смыслу, бессмысленно» - приводят его слова «Известия».
НАРУШЕНИЕ ПЕРЕМИРИЯ
4 мая в Министерстве обороны России объявили о перемирии на 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Тогда в ведомстве добавили, что Москва рассчитывает на ответный шаг со стороны Киева. Сообщалось, что российская сторона ожидает, что украинские военные также приостановят боевые действия на время праздников.
При этом в Минобороны подчеркнули, что Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы.
В свою очередь Владимир Зеленский объявил режим тишины с полуночи 6 мая. На своей странице в одной из соцсетей он написал, что украинская сторона будет действовать зеркально с обозначенного момента.
Однако уже к утру 8 мая Минобороны РФ зафиксировало в зоне СВО свыше 1300 нарушений режима прекращения огня. В ведомстве отметили, что все группировки войск РФ прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых позициях в зоне спецоперации, но, несмотря на режим прекращения огня, украинские формирования продолжили наносить удары по позициям ВС РФ и гражданским объектам.
В частности, во время нарушения перемирия атаки ВСУ привели к сбоям в работе гражданской инфраструктуры. Так, после попадания БПЛА рано утром 8 мая в здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону Минтранс РФ объявил о временной приостановке работы 13 аэропортов на юге страны — в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте, пишет RT. Авиасообщение обещали возобновить в течение нескольких дней.
В МО заявили, что российская армия зеркально отреагировала на нарушения перемирия. Отмечается, что ВС РФ наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также поражали пункты управления и места запуска беспилотников.
На момент написания материала в Минобороны России не сообщали о числе нарушений перемирия со стороны ВСУ 9 мая. Однако в части регионов РФ объявляли о сбитых БПЛА ВСУ.
Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью НСН предположил, что Владимир Зеленский объявил перемирие 6 мая, чтобы обвинить Россию в нарушениях и получить возможность проводить атаки в День Победы.
