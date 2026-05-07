Ранее на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский заявил, в Москву во время парада могут прилететь дроны ВСУ. Российское оборонное ведомство пообещало, что необходимые меры безопасности во время празднований будут предприняты. А если угрозы украинского лидера будут реализованы, центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар. После этого МИД РФ разослал представителям зарубежных стран ноту с призывом к эвакуации дипломатов из столицы Украины. Александр Коц отметил, что объекты для российского ответа могут быть любые, ключевое — какие у этих ударов будут цели.

«Это могут быть и штаб-квартира Главного управления разведки, и офис президента на Банковой, и здание Верховной Рады, и Министерство обороны. Тут можно гадать, пальцем в небо тыкать. Вопрос в том, какая цель будет у этих ударов? Если цель какая-то символическая, показать, что мы можем нанести массированный удар по центру, то можно "воевать с кирпичами". Выбирать здания, которые носят какой-то символический смысл для Украины, и их выносить. Но я боюсь, что удары по Банковой, Верховной Раде или кабмину могут вызвать больше восторга у самих украинцев, нежели у российских наблюдателей. Мне кажется, было бы уместным и логичным наносить удары не по центрам принятия решения, а по лицам, которые эти решения принимают. Которые примут решение атаковать Москву в День Победы, которые принимают решение атаковать Россию сегодня, вчера и позавчера. По этим лицам надо работать конкретно, адресно, и все эти лица известны: и популяризаторы беспилотия украинского, и командующий ВСУ, и глава СБУ, и глава ГУР, и глава ОП, и прочее. По израильскому варианту взять в одно утро уничтожить всех этих террористов-экстремистов было бы хорошим ответом. Хотя, мне кажется, это и не должно быть ответом, это должна быть системная работа, которая у нас почему-то не ведется», — отметил собеседник НСН.

Военкор добавил, что средства могут быть любые: от «Орешника» до взорванного самоката.

Ранее Александр Коц делился с НСН мнением, что предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине в настоящее время нет. Военкор отметил, что не видит перспектив его окончания ни в этом, ни в следующем году.

