Пашинян не посетит парад Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не сможет в этом году посетить парад Победы в Москве. Об этом сообщает RT.

Зеленский: Проведение парада в Москве 9 мая зависит от украинской армии

В ходе брифинга он отметил, что проинформировал об этом президента РФ Владимира Путина в ходе встречи в Кремле в апреле.

«Во время визита в Россию... я сообщил... что не смогу принять участие в параде из-за предвыборной кампании», — указал политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не приглашал американского коллегу Дональда Трампа на парад Победы в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:День ПобедыПарад ПобедыНикол ПашинянАрмения

Горячие новости

Все новости

партнеры