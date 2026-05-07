Пашинян не посетит парад Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не сможет в этом году посетить парад Победы в Москве. Об этом сообщает RT.
В ходе брифинга он отметил, что проинформировал об этом президента РФ Владимира Путина в ходе встречи в Кремле в апреле.
«Во время визита в Россию... я сообщил... что не смогу принять участие в параде из-за предвыборной кампании», — указал политик.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не приглашал американского коллегу Дональда Трампа на парад Победы в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
