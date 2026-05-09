Фигуристка Роднина посоветовала недовольным жизнью в провинции поехать в Москву
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о жизни в провинции и отношении к Москве. Её комментарий приводит Sport24.
Роднина отметила, что разница между столицей и регионами существовала всегда — даже в далёком прошлом Москва заметно отличалась от остальной страны. Тем, кто недоволен условиями жизни в провинции, она предложила попробовать перебраться в столицу и реализовать себя там.
Касаясь распространённого мнения о том, что Москва «грабит» регионы, депутат выразила недоумение по поводу такого подхода. Она подчеркнула, что в столице сосредоточены квалифицированные специалисты из самых разных сфер, а поступающие в город средства затем распределяются по разным направлениям — поэтому говорить об «ограблении» регионов, по её мнению, не имеет смысла.
Ранее Роднина сказала НСН, что Министерство спорта РФ многое делает для допуска российских спортсменов к международным соревнованием, и в преддверии Олимпиады 2028 года повышенное внимание будут уделять летним олимпийским видам спорта.
