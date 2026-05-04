Военные песни генетически заложены в русском народе, их обязаны знать даже дети, и замечательно, что эти композиции сегодня исполняют молодые певцы. Об этом спецкору НСН заявила телеведущая Лера Кудрявцева.

«Обычно я хожу на Парад Победы на Красной площади, но в этом году буду смотреть его по телевизору. Мы обязательно отмечаем этот праздник всей семьей, у нашего поколения это уже в ДНК. Сегодня будет один из тех концертов, все песни из которого генетически заложены в нас: невероятные, красивые, монументальные, масштабные. Мне важно, чтобы эти песни знали все дети, и мой ребенок в том числе, несмотря на то, что в наше время переписывают историю. Здорово, что сегодня молодые певцы будут исполнять их», — сказала она.