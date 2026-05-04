«Заложены в ДНК»: Лера Кудрявцева перечислила любимые военные песни
В беседе со спецкором НСН Лера Кудрявцева рассказала о своих дедушках — участниках ВОВ.
Военные песни генетически заложены в русском народе, их обязаны знать даже дети, и замечательно, что эти композиции сегодня исполняют молодые певцы. Об этом спецкору НСН заявила телеведущая Лера Кудрявцева.
«Обычно я хожу на Парад Победы на Красной площади, но в этом году буду смотреть его по телевизору. Мы обязательно отмечаем этот праздник всей семьей, у нашего поколения это уже в ДНК. Сегодня будет один из тех концертов, все песни из которого генетически заложены в нас: невероятные, красивые, монументальные, масштабные. Мне важно, чтобы эти песни знали все дети, и мой ребенок в том числе, несмотря на то, что в наше время переписывают историю. Здорово, что сегодня молодые певцы будут исполнять их», — сказала она.
Кудрявцева назвала свои любимые военные песни.
«Мне нравятся все песни из кинофильма “Семнадцать мгновений весны”. Песню “День Победы” невозможно слушать без мурашек. Не оставляют равнодушным “Катюша”, “Смуглянка”, песни Марка Бернеса, Леонида Утесова», — добавила телеведущая.
Телезвезда также рассказала, кто из ее близких участвовал в Великой Отечественной войне.
«У меня воевали два моих дедушки, но я их не застала. Мне о них рассказывала бабушка», — отметила Кудрявцева.
В Государственном Кремлевском дворце проходит гала-концерт «Песни Победы», приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Лера Кудрявцева стала гостем мероприятия.
Горячие новости
- СМИ: Иран назвал пожары на нефтяных объектах ОАЭ «следствием авантюры США»
- Бритни Спирс признала вину в вождении в нетрезвом виде
- Зеленский объявил режим тишины с полуночи 6 мая
- «Заложены в ДНК»: Лера Кудрявцева перечислила любимые военные песни
- Депутат Журавлев отреагировал на предложения Киева по мирным переговорам
- «Хотел бы позвонить прадеду»: Шаман рассказал, как отметит День Победы
- Макрон использовал саммит в Армении для демонстрации поддержки Украины
- «Неотъемлемая часть меня»: Шаман заявил, что считает себя кремлевской звездой
- Средства ПВО перехватили более сотни украинских беспилотников за пять часов
- Без сумасшедших цифр: Сколько «Дьявол носит Prada 2» заработает в российском прокате