Два новых случая заражения хантавирусом зафиксированы в Испании

Как сообщает Reuters, очаги заражения расположены на расстоянии около тысячи километров друг от друга. Британец начал испытывать недомогание после того, как в середине апреля покинул лайнер, находившийся на рейде у побережья. У испанки диагностировали симптомы, характерные для хантавируса. Выяснилось, что ранее она летела в самолёте рядом с гражданкой Нидерландов, которая заразилась на борту лайнера и впоследствии скончалась.



При этом сотрудница ВОЗ по вирусным угрозам Анаим Леган подчеркнула, что текущая ситуация не представляет серьёзной опасности для населения мира — уровень угрозы оценивается как низкий.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский сказал НСН, что специалисты готовы к различным сценариям и могут создать вакцину при необходимости, но риск пандемии хантавируса остается невысоким.

