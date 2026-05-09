Два новых случая заражения хантавирусом зафиксированы в Испании
В Испании зарегистрированы два новых случая заражения хантавирусом. Один из заболевших — британский подданный с острова Тристан‑да‑Кунья, второй — 32‑летняя жительница провинции Аликанте на юге страны.
Как сообщает Reuters, очаги заражения расположены на расстоянии около тысячи километров друг от друга. Британец начал испытывать недомогание после того, как в середине апреля покинул лайнер, находившийся на рейде у побережья. У испанки диагностировали симптомы, характерные для хантавируса. Выяснилось, что ранее она летела в самолёте рядом с гражданкой Нидерландов, которая заразилась на борту лайнера и впоследствии скончалась.
При этом сотрудница ВОЗ по вирусным угрозам Анаим Леган подчеркнула, что текущая ситуация не представляет серьёзной опасности для населения мира — уровень угрозы оценивается как низкий.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский сказал НСН, что специалисты готовы к различным сценариям и могут создать вакцину при необходимости, но риск пандемии хантавируса остается невысоким.
