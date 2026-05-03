Песков: Выступление Путина на параде 9 мая ждет весь мир
Выступление президента России Владимира Путина на параде 9 Мая будет очень важным и его с нетерпением ждёт весь мир. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Песков добавил, что 9 мая у главы государства будет насыщенный день, включающий ряд двусторонних встреч.
Ранее Песков раскритиковал попытки помешать приезду иностранных лидеров на парад 9 Мая в Москву. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Эстония, Литва и Латвия запретили пролёт его самолёта в Москву на День Победы.
