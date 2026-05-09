На Параде Победы в Москве впервые показали комплекс «Пересвет»

В Москве во время Парада Победы на Красной площади на больших экранах впервые представили боевой лазерный комплекс «Пересвет». Трансляцию торжественного мероприятия в честь 81-й годовщины Великой Победы вел ряд СМИ.

«Пересвет» — это первый российский боевой лазер, который выпускают серийно. Он необходим для защиты от самолетов и спутников противника. Комплекс впервые показали в 2018 году, и тогда же он заступил на опытно-боевое дежурство.

Отмечается, что лазер ослепляет системы наведения: не взрывает цель, а подавляет ее оптику и электронику. В 2026 году «Пересвет» уже поставляют в армию серийно. Он развернут в нескольких частях Ракетных войск стратегического назначения, в том числе в Тейкове, Йошкар-Оле и Новосибирске.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью НСН объяснил, что военная техника, обычно задействованная в парадах Победы на 9 мая, сейчас нужнее на фронте.

ФОТО: РИА Новости
