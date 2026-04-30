«Дурость»: Песков раскритиковал попытки помешать приезду лидеров на 9 Мая
30 апреля 202616:50
Попытки помешать приезду иностранных гостей на парад Победы в Москве - «это ребячество со знаком минус». Как пишет RT, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Европе все «называют себя членами одной большой европейской семьи», но при этом не разрешают пролёт в Россию.
«Дурость большая. Всегда есть обходные пути», — указал представитель Кремля.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Эстония, Литва и Латвия запретили пролёт его самолёта в Москву на День Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
