«Дурость»: Песков раскритиковал попытки помешать приезду лидеров на 9 Мая

Попытки помешать приезду иностранных гостей на парад Победы в Москве - «это ребячество со знаком минус». Как пишет RT, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Путин не приглашал Трампа на парад Победы

По его словам, в Европе все «называют себя членами одной большой европейской семьи», но при этом не разрешают пролёт в Россию.

«Дурость большая. Всегда есть обходные пути», — указал представитель Кремля.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Эстония, Литва и Латвия запретили пролёт его самолёта в Москву на День Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: РИА Новости
