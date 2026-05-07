Что смотрят, слушают и читают россияне в преддверии Дня Победы

Ключевые результаты, которые есть в распоряжении НСН, показали: 93,2% россиян так или иначе стараются сохранять память и знания о Великой Отечественной войне, а у 96,4% есть близкие родственники, участвовавшие в ней. При этом 55% респондентов сообщили, что в войне участвовал дед, а у 12,4% — бабушка.



Способы сохранения памяти различаются по поколениям. Большинство (72%) предпочитают смотреть парад Победы и военные фильмы, 49% участвуют в «Бессмертном полку» и посещают мемориалы, 20% изучают семейные архивы. Память чаще всего передаётся через старших родственников: у поколений Z и Y — через прадедов и прабабушек, у поколения X — через дедушек. Наиболее эффективными медиа россияне считают аутентичные документальные свидетельства (кинохронику), живые гражданские акции и традиционные художественные формы XX века (песни, киноклассику, выставки). Только 3,4% опрошенных не празднуют День Победы.



Эмоциональное восприятие 9 Мая тоже отличается у разных поколений. Поколение X испытывает гордость за страну и благодарность народу, поколение Z чаще размышляет о цене мира и испытывает тревогу из‑за исторических потерь, а поколение Y занимает промежуточную позицию, ценя и память, и семейное единение. В топ‑5 наиболее узнаваемых героев войны вошли: Георгий Жуков (78,3%), Зоя Космодемьянская (65,3%), Александр Матросов (36,9%), Алексей Маресьев (31,7%) и Константин Рокоссовский (25,8%).



Что касается культурных предпочтений, советское кино о войне остаётся безусловным лидером. Зумеры выделяют современные картины («Брестская крепость», «Сталинград») и советскую классику («А зори здесь тихие…», «Судьба человека»), поколение X (55+) — фильмы 1960–1970‑х годов («В бой идут одни “старики”», «Офицеры»), а миллениалы сохраняют интерес к классике, но смотрят и современные ленты. Главная песня военных лет — «День Победы», в топ‑5 также вошли «Журавли», «Катюша», «Алёша» и «Вечный огонь». Среди важных мемориальных объектов все поколения выделяют Музей Победы, Мамаев курган, Центральный музей Вооружённых сил и Музей обороны и блокады Ленинграда.

В исследовании за две недели приняли участие почти семь тысяч интернет‑пользователей старше 18 лет. Наибольший интерес проявили жители городов (68%) и люди старше 35 лет (почти 84%).

