Путин: Празднование Дня Победы в Москве прошло достойно и спокойно
Президент России Владимир Путин заявил, что празднование Дня Победы в Москве прошло спокойно и достойно.
В субботу, после завершения парада в честь Дня Победы, глава государства провёл встречу с премьер‑министром Словакии Робертом Фицо. В ходе переговоров лидеры обсудили детали визита словацкого премьера в Москву.
Путин выразил недоумение по поводу действий ряда европейских стран, которые чинили препятствия поездке Фицо в Москву на празднование Дня Победы — несмотря на то, что в Европе продолжают отмечать годовщину победы над нацизмом.
«Всё у нас получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации», — подчеркнул президент.
Ранее Роберт Фицо заявил, что рад отдать дань памяти солдатам Красной армии в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
