ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня

Министерство обороны России сообщило, что в зоне специальной военной операции зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По данным ведомства, за период перемирия украинские войска совершили 1173 обстрела позиций российских войск с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня, миномётов и танков, нанесли 7151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также предприняли 12 атак на позиции российских подразделений.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил НСН, что Украина принципиально не соблюдает договоренности по перемирию, но так было всегда.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
