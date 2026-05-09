ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня
Министерство обороны России сообщило, что в зоне специальной военной операции зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По данным ведомства, за период перемирия украинские войска совершили 1173 обстрела позиций российских войск с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня, миномётов и танков, нанесли 7151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также предприняли 12 атак на позиции российских подразделений.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил НСН, что Украина принципиально не соблюдает договоренности по перемирию, но так было всегда.
Горячие новости
- В Кремле заявили о паузе в трёхсторонних переговорах по Украине
- ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня
- В Берлине провокаторы попытались сорвать возложение венков к мемориалу
- В Москве сняли ограничения на мобильный интернет
- Фицо прибыл в Кремль на торжества в честь 9 Мая
- На Параде Победы в Москве впервые показали комплекс «Пересвет»
- Минтранс назвал ситуацию в аэропортах юга РФ штатной
- В РФ установили детали крушения самолета У-2 времен ВОВ у горы Истома
- Песков: Продление перемирия после 11 мая пока не обсуждалось
- Трамп: США пристально изучают хантавирус