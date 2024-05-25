«Ахиллесова пята»: В Финляндии усмотрели опасность в демилитаризации Аландских островов
В Финляндии считают, что демилитаризованный статус Аландских островов приведет к экономическим проблемам в стране.
После вступления Финляндии в НАТО альянс начал стягивать свои войска в этом регионе к границам с Россией. Но все же Аландские острова пока остаются «нейтральными». Однако некоторые финские политики считают, что их демилитаризованный статус приведет страну и альянс к большим проблемам.
АХИЛЛЕСОВА ПЯТА
Бывший генерал-майор Вооруженных сил Финляндии и член парламента от правоцентристской партии «Национальная коалиция» Пекка Товери заявил изданию Bloomberg, что демилитаризированные Аландские острова могут стать «ахиллесовой пятой» для страны и НАТО.
«Если у вас будут все Аландские острова, вы сможете перекрыть морское сообщение как с Ботническим, так и с Финским заливом. <…> Тогда в альянсе и в стране будут большие проблемы», - заметил он.
Аландские острова ― это самоуправляемый архипелаг, который растянулся через середину Балтийского моря. Официально он находится под контролем Финляндии. Его жители говорят на шведском языке.
Возникновение проблем в регионе из-за демилитаризованного статуса островов возможно в том числе и из-за того, что, по данным издания, примерно 96% торговых потоков Финляндии проходит по морским путям в районе Аландов. Более того, возможность отправлять товары через Норвегию или Швецию по суше в эту страну ограничена климатическими условиями, плохим состоянием дорог, а также разной шириной колеи.
Между тем, в этом районе расположены ключевые объекты коммуникации и энергетики, в том числе подводные кабели электроснабжения и интернета.
ПРОВОКАЦИЯ НАТО
11 октября 1940 года СССР и Финляндия заключили международный договор об Аландских островах, согласно которому их территория была объявлена демилитаризованной зоной. По документу, Хельсинки должны эти острова не укреплять и не предоставлять их для вооруженных сил других государств. СССР получил право разместить на островах свое консульство в том числе для контроля за соблюдением Финляндией условий соглашения о демилитаризации.
Между тем, после того, как Финляндия весной 2023 года вступила в НАТО, на сайте финских гражданских инициатив был открыт сбор подписей о закрытии консульства РФ на Аландских островах.
При этом заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заметил, что расширение НАТО неприемлемо для России.
«Это очень печально, Финляндия испортила себе жизнь и перспективы на многие годы вперед. Нынешняя современная Финляндия возникла только благодаря тому, что имела нейтральный статус и все время работала с Россией. У нас есть Генеральный штаб РФ. Военно-техническое реагирование на подобного рода вызовы – это их прерогатива. Что они посчитают нужным, то они и реализуют. В данном случае мы должны доверять нашим специалистам», - добавил он.
В свою очередь политолог, общественный деятель Йохан Бекман в беседе с изданием «Свободная пресса» заявил, что НАТО подталкивает Финляндию к отказу от демилитаризованного статуса Аландских островов, готовя очередную провокацию против России. По его словам, на островах активно идет антироссийская пропаганда, и на тех, кто выступает за нейтралитет, оказывается сильное давление.
Однако позже МИД Финляндии передумал закрывать консульство РФ на Аландских островах.
ФИНСКИЕ ОБВИНЕНИЯ
Но вопрос с Аландскими островами не единственный в усложнении отношений между Россией и Финляндией за последнее время. Например, недавно Хельсинки обвинили Москву в сбоях работы GPS в балтийском регионе.
В связи с этим директор Института международных отношений, кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола даже призвал запретить России доступ к Калининграду, так как, по его словам, основные помехи исходят именно из этого региона и приводят к затруднению работы финской авиации.
В финских СМИ действительно сообщали об увеличении количества сбоев в работе GPS воздушного транспорта страны. Например, в начале 2024 года их число в три раза превысило показатель за весь 2023 год, при этом большая часть случаев зафиксирована у границы с РФ.
В том числе самолет авиакомпании Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту именно из-за помех GPS. Тогда командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем рассказал, что сбой был обнаружен на территории от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу.
Ранее глава второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что русофобия Финляндии привела страну к кризису.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-глава «Роскосмоса»: ВСУ ударили по объекту ракетного предупреждения на Кубани
- СК возбудил дело после падения части крыши на детей в школе Краснодара
- В Ванадзоре вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку на стадионе
- Малькевич: Сбросом воды на ДнепроГЭС Киев пытается замедлить успехи ВС РФ
- Бундестаг: Бербок ошибается, что Путин не хочет диалога по Украине
- В Краснодаре 12 детей пострадали после падения части крыши школы
- Йеллен: Переговоры по замороженным активам РФ в G7 идут без накладок
- ФССП: Более 7 млн россиян ограничили в выезде из-за долгов
- ВСУ атаковали белгородское село Ясные Зори
- СМИ: В Краснодаре во время последнего звонка ветром сорвало крышу школы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru