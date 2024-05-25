«Ахиллесова пята»: В Финляндии усмотрели опасность в демилитаризации Аландских островов

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА

Бывший генерал-майор Вооруженных сил Финляндии и член парламента от правоцентристской партии «Национальная коалиция» Пекка Товери заявил изданию Bloomberg, что демилитаризированные Аландские острова могут стать «ахиллесовой пятой» для страны и НАТО.

«Если у вас будут все Аландские острова, вы сможете перекрыть морское сообщение как с Ботническим, так и с Финским заливом. <…> Тогда в альянсе и в стране будут большие проблемы», - заметил он.

Аландские острова ― это самоуправляемый архипелаг, который растянулся через середину Балтийского моря. Официально он находится под контролем Финляндии. Его жители говорят на шведском языке.