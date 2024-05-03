В Финляндии предложили «запретить» РФ доступ в Калининград

В Финляндии директор Института международных отношений, кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола предложил запретить доступ РФ к Калининграду. Об этом сообщает финский политический интернет-журнал Verkkouutiset.

«Почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?», - подчеркнул он.

Политик сделал такое предложение в связи с помехами в работе GPS на территории России, в частности в Калининграде, которые, по его словам, мешают осуществлению авиаперелетов в Финляндии.

По данным крупнейшей финской газеты Helsingin Sanomat, число сбоев в работе GPS воздушного транспорта в Финляндии в начале 2024 года уже в 3 раза превысило показатель за весь 2023, а большая часть случаев зафиксирована у границы с Россией.

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До этого сообщалось, что самолет авиакомпании Finnair не смог приземлиться в аэропорту Тарту в Эстонии из-за помех GPS. По словам командующего силами обороны страны генерала Мартина Херема, сбой был обнаружен на территории от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. Некоторые западные СМИ утверждали, что российская система радиоэлектронной борьбы якобы вмешивается в работу GPS.

Ранее Финляндия отказалась открывать автотранспортные пункты пересечения на границе с Россией.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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