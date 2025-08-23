Почти 60 рейсов задержано в аэропорту «Пулково» в Петербурге
В петербургском аэропорту «Пулково» 59 рейсов задержано и 20 отменено, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».
В числе задержанных рейсов несколько международных: в Баку, Ереван, Санью, Батуми. В аэропорту заявили, что сейчас обслуживают ряд рейсов по согласованию с соответствующими ведомствами.
Сейчас в «Пулково» введены ограничения из-за угрозы атаки БПЛА. Тем временем стало известно об уничтожении четырех дронов над Тосненским районом Ленобласти и подавлении одного дрона в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
В конце июля мужчина погиб при атаке беспилотников ВСУ на Ленинградскую область, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почти 60 рейсов задержано в аэропорту «Пулково» в Петербурге
- СК сообщил о задержании блогера Арсена Макаряна
- Россиян предупредили о новом пике природных пожаров из-за затянувшейся жары
- В Нижегородской области при ДТП взорвалась цистерна с углекислотой
- В Краснодарском крае обнаружили обломки беспилотников
- МИД: «Интервидение» отличается от «Евровидения» отсутствием пошлости
- Сериал «Бар «Один звонок» с Козловским получил прокатное удостоверение спустя два года
- В IT-индустрии рассказали об «оживлении» компьютерных игр с помощью ИИ
- Над Ленинградской областью сбили беспилотник
- Двое детей погибли при пожаре в подмосковном Клину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru