Почти 60 рейсов задержано в аэропорту «Пулково» в Петербурге

В числе задержанных рейсов несколько международных: в Баку, Ереван, Санью, Батуми. В аэропорту заявили, что сейчас обслуживают ряд рейсов по согласованию с соответствующими ведомствами.



Сейчас в «Пулково» введены ограничения из-за угрозы атаки БПЛА. Тем временем стало известно об уничтожении четырех дронов над Тосненским районом Ленобласти и подавлении одного дрона в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.



В конце июля мужчина погиб при атаке беспилотников ВСУ на Ленинградскую область, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

