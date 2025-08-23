Почти 60 рейсов задержано в аэропорту «Пулково» в Петербурге

В петербургском аэропорту «Пулково» 59 рейсов задержано и 20 отменено, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».

Над Ленинградской областью сбили беспилотник

В числе задержанных рейсов несколько международных: в Баку, Ереван, Санью, Батуми. В аэропорту заявили, что сейчас обслуживают ряд рейсов по согласованию с соответствующими ведомствами.

Сейчас в «Пулково» введены ограничения из-за угрозы атаки БПЛА. Тем временем стало известно об уничтожении четырех дронов над Тосненским районом Ленобласти и подавлении одного дрона в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

В конце июля мужчина погиб при атаке беспилотников ВСУ на Ленинградскую область, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: pulkovoairport.ru
