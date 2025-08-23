В Турции туристке грозит тюремный срок за танец на флагштоке

В Каппадокии туристка станцевала на флагштоке — теперь ей грозит тюремный срок, сообщает Telegram-канал Baza.

Видео быстро разошлось по соцсетям и попало в местные СМИ. После этого прокуратура Невшехира возбудила против девушки уголовное дело по статьям 300 и 301 УК Турции — за оскорбление государственных символов и «унижение турецкой нации или её институтов».

Гражданство танцовщицы неизвестно, в турецких СМИ ее называют «yabancı turist» - иностранный турист. Однако в комментариях указывают, что автор видео, возможно, говорила на одном из балканских языков.

Наказание по 300-й статье - от одного до трех лет лишения свободы. Сейчас нет информации, была ли задержана девушка или она успела уехать из Турции.

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
