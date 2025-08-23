СК сообщил о задержании блогера Арсена Макаряна
Задержан блогер Арсен Маркарян, подозреваемый в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили в Следственном комитете России.
В ведомстве отметили, что в ближайшее время блогера доставят на допрос.
В СК также подтвердили информацию о том, что в данный момент в его отношении расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Также в СК проверят Маркаряна на причастность к «иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в сети Интернет».
Ранее Маркарян был объявлен в розыск. Маркарян известен своими женоненавистническими высказываниями. В июле 2024 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обещала написать заявление на Маркаряна в прокуратуру из-за высказываний блогера о женщинах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почти 60 рейсов задержано в аэропорту «Пулково» в Петербурге
- СК сообщил о задержании блогера Арсена Макаряна
- Россиян предупредили о новом пике природных пожаров из-за затянувшейся жары
- В Нижегородской области при ДТП взорвалась цистерна с углекислотой
- В Краснодарском крае обнаружили обломки беспилотников
- МИД: «Интервидение» отличается от «Евровидения» отсутствием пошлости
- Сериал «Бар «Один звонок» с Козловским получил прокатное удостоверение спустя два года
- В IT-индустрии рассказали об «оживлении» компьютерных игр с помощью ИИ
- Над Ленинградской областью сбили беспилотник
- Двое детей погибли при пожаре в подмосковном Клину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru