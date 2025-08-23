СК сообщил о задержании блогера Арсена Макаряна

В ведомстве отметили, что в ближайшее время блогера доставят на допрос.

В СК также подтвердили информацию о том, что в данный момент в его отношении расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Также в СК проверят Маркаряна на причастность к «иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в сети Интернет».

Ранее Маркарян был объявлен в розыск. Маркарян известен своими женоненавистническими высказываниями. В июле 2024 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обещала написать заявление на Маркаряна в прокуратуру из-за высказываний блогера о женщинах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

