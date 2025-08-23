Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба
23 августа 202520:47
Форвард саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных футбольных клуба.
Рекорд был поставлен на последнем матче спортсмена на Суперкубке Саудовской Аравии.
Всего на счету Роналду 450 голов за «Реал Мадрид», 145 голов — за «Манчестер Юнайтед», 101 мяч — за «Ювентус» и 100 голов — за «Ан-Наср».
Ранее нападающий сборной Испании и ФК «Барселона» Ламин Ямаль возглавил список самых дорогих футболистов мира, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
