Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба

Форвард саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных футбольных клуба.

Экс-тренер «Спартака» не верит в высокие результаты «Динамо» в этом сезоне

Рекорд был поставлен на последнем матче спортсмена на Суперкубке Саудовской Аравии.

Всего на счету Роналду 450 голов за «Реал Мадрид», 145 голов — за «Манчестер Юнайтед», 101 мяч — за «Ювентус» и 100 голов — за «Ан-Наср».

Ранее нападающий сборной Испании и ФК «Барселона» Ламин Ямаль возглавил список самых дорогих футболистов мира, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
