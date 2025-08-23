Умер знаменитый японский режиссер Ёсиюки Фукуда

Японский режиссер, драматург и сценарист Ёсиюки Фукуда умер в Кавасаки 21 августа. Некролог публикует Jiji.

Фукуда был одним из лидеров андеграундного крыла японского театрального движения, которым занялся в первой половине 1950-х годов. Также он являлся бывшим президентом национального Союза режиссеров.

Фукуда родился в Токио. Его первая драма была поставлена в 1953-м. Широкому зрителю он известен «Печальной Белладонной», которая была номинирована на «Золотого медведя» Берлинского МКФ, «Самураем-шпионом» и «Злыми духами Японии».

