Проект о депортации прибывших из РФ беженцев внесён в парламент Финляндии

Кабинет министров Финляндии внёс в парламент проект закона о безопасности границ, который предполагает отправление обратно в Россию прибывших просителей убежища. По задумке властей, такая мера даст возможность вновь открыть восточную границу, закрытую из-за наплыва беженцев.

Как подчеркнул глава финского правительства Петтери Орпо, речь идёт о мерах в рамках чрезвычайного законодательства. По его словам, вопрос непростой, однако другие, менее жёсткие меры, не способны защитить государство от иностранного влияния.

Премьер Финляндии допустил частичное открытие границы с Россией

При этом в правительстве признают, что данная инициатива вступает по некоторым пунктам в противоречие с Конституцией, законодательством Евросоюза, а также международными соглашениями. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», для одобрения проекта потребуется большинство в пять шестых голосов парламентариев, поскольку он нарушает некоторые положения основного закона страны.

Власти Финляндии, начиная с 2023 года неоднократно закрывали всех восемь пассажирских переходов на восточной границе из-за наплыва мигрантов из третьих стран через российскую территорию. В начале апреля власти заявили, что граница с РФ будет закрыта «вплоть до дальнейшего уведомления».

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ФОТО: РИА Новости
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