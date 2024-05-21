Проект о депортации прибывших из РФ беженцев внесён в парламент Финляндии

Кабинет министров Финляндии внёс в парламент проект закона о безопасности границ, который предполагает отправление обратно в Россию прибывших просителей убежища. По задумке властей, такая мера даст возможность вновь открыть восточную границу, закрытую из-за наплыва беженцев.

Как подчеркнул глава финского правительства Петтери Орпо, речь идёт о мерах в рамках чрезвычайного законодательства. По его словам, вопрос непростой, однако другие, менее жёсткие меры, не способны защитить государство от иностранного влияния.