Блогера Маркаряна задержали по пути в Белоруссию

Маркарян ехал по трассе М-1 в сторону Белоруссии.

По информации Telegram-канала 112, блогер находился в России около месяца. Сегодня его машину остановили на трассе. Предположительно, он планировал выехать за пределы РФ.

Маркарян известен своими женоненавистническими высказываниями, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ранее в СК подтвердили информацию о том, что в данный момент в его отношении расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

