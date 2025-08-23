Блогера Маркаряна задержали по пути в Белоруссию
Блогер Арсен Маркарян был задержан на дороге в подмосковной Кубинке, сообщили в Следственном комитете России.
Маркарян ехал по трассе М-1 в сторону Белоруссии.
По информации Telegram-канала 112, блогер находился в России около месяца. Сегодня его машину остановили на трассе. Предположительно, он планировал выехать за пределы РФ.
Маркарян известен своими женоненавистническими высказываниями, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ранее в СК подтвердили информацию о том, что в данный момент в его отношении расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
