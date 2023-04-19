Политолог: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Аландские острова

НАТО подталкивает Финляндию к отказу от демилитаризованного статуса Аландских островов и собирается ввести в регион войска, заявил политолог и общественный деятель Йохан Бекман в беседе с изданием «Свободная пресса».

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По словам эксперта, на островах активно идет антироссийская пропаганда. На тех, кто выступает за нейтралитет, оказывается сильное давление, рассказал политолог.

Бекман заявил, что США вместе с Финляндией готовят провокацию для ввода войск на острова.

«Как с «Боингом» над Донецком. И все, никакие соглашения не удержат тогда от милитаризации архипелага», - подчеркнул эксперт.

Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Граница России с альянсом увеличилась на 1,2 тысячи километров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
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