Политолог: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Аландские острова

По словам эксперта, на островах активно идет антироссийская пропаганда. На тех, кто выступает за нейтралитет, оказывается сильное давление, рассказал политолог.

Бекман заявил, что США вместе с Финляндией готовят провокацию для ввода войск на острова.

«Как с «Боингом» над Донецком. И все, никакие соглашения не удержат тогда от милитаризации архипелага», - подчеркнул эксперт.

Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Граница России с альянсом увеличилась на 1,2 тысячи километров, передает «Радиоточка НСН».

