СМИ: Диверсанты заложили на «Северных потоках» не менее четырех взрывчаток

Отмечается, что группой диверсантов руководил задержанный в Италии украинец Сергей Кузнецов.



Для операции диверсанты арендовали парусную яхту «Андромеда» в немецком порту Росток. 8 сентября 2022 года группа из шести человек вышла с острова Рюген и направилась к датскому острову Борнхольм, неподалеку от которого произошли взрывы. Во время ночных погружений на глубине 70-80 метров злоумышленники установили взрывные устройства с таймерами, содержащие гексоген и октоген.

По данным следствия, Кузнецов сошел с яхты 22 сентября в Вике и вернулся на Украину, остальные участники группы сошли с судна в районе Ростока. Взрывы, повредившие три из четырех ниток газопроводов, произошли 26 сентября 2022 года.

Накануне первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объявил, что Москва на 26 августа запросила экстренное заседание Совбеза Всемирной Организации по теме подрыва «Северных потоков». По его словам, Панамское председательство СБ уже назначило мероприятие во вторник на 16:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

