МВД сообщило о взрывном росте звонков мошенников по сотовой связи

МВД фиксирует резкий рост звонков мошенников с международных номеров через сотовую связь, сообщили ТАСС в УБК МВД РФ.

«Наценка в 4 раза!»: Театр Вахтангова заявил, что не может бороться с мошенниками

Основном способом связи мошенников с их потенциальными жертвами стал сервис Google Meet.

По данным ведомства, также отмечаются отдельные схемы с использованием FaceTime и мессенджера Max.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с копированием голоса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

