МВД сообщило о взрывном росте звонков мошенников по сотовой связи
23 августа 202520:27
МВД фиксирует резкий рост звонков мошенников с международных номеров через сотовую связь, сообщили ТАСС в УБК МВД РФ.
Основном способом связи мошенников с их потенциальными жертвами стал сервис Google Meet.
По данным ведомства, также отмечаются отдельные схемы с использованием FaceTime и мессенджера Max.
Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с копированием голоса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО сбили дрон, летевший на Москву
- Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба
- МВД сообщило о взрывном росте звонков мошенников по сотовой связи
- МВД: Блогер Маркарян прятался в багажнике автомобиля
- Умер знаменитый японский режиссер Ёсиюки Фукуда
- В Турции туристке грозит тюремный срок за танец на флагштоке
- Сергей Жуков сыграет в своем первом мюзикле с сыном Энджелом
- СМИ: Диверсанты заложили на «Северных потоках» не менее четырех взрывчаток
- Блогера Маркаряна задержали по пути в Белоруссию
- Почти 60 рейсов задержано в аэропорту «Пулково» в Петербурге
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru