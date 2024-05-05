В Финляндии обвинили Москву в сбоях в работе GPS

По ее словам, масштабы GPS-помех расширились с начала спецоперации и «во многом изменили свою форму».

Как указала дипломат, у граждан, пользующихся услугами авиаперевозчиков, не должно быть поводов для беспокойств, ситуация находится под контролем властей.

Ранее Минобороны ФРГ заподозрило РФ во влиянии на работу GPS в странах Балтии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

